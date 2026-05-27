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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 39-Jähriger randaliert und landet in Gewahrsam #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagabend (26.05.2026) ist es zu einem Polizeieinsatz im Bereich "Am Herrengarten" gekommen, bei dem ein 39-Jähriger in Gewahrsam genommen wurde.

Im Rahmen des Projektes "Sichere Innenstadt" waren Polizisten auf Fußstreife im Bereich der Siegtreppen unterwegs. Passanten machten die Beamten auf einen Herrn aufmerksam, der im Herrengarten randalierte und herumschrie. Die Beamten gingen unmittelbar zu dem Mann. Auf Ansprache reagierte er sofort aggressiv. Er spuckte den Polizisten vor die Füße und äußerte, dass man ihm gar nichts könne. Die Beamten erklärten dem 39-Jährigen ihr Einschreiten. Außerdem erteilten sie ihm einen Platzverweis. Diesem kam der alkoholisierte Herr nicht nach. Stattdessen entgegnete er, dass er den Bereich auf gar keinen Fall verlassen werde. Die Ordnungshüter nahmen ihn daher in Gewahrsam. Dabei leistete der 39-Jährige Widerstand. Er versuchte sich der Maßnahme zu entziehen und trat und spuckte nach den Beamten. Die Polizisten brachten ihn zur Polizeiwache nach Siegen. Dort ist er am heutigen Morgen wieder entlassen worden.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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