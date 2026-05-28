Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 54-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (27.05.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer gekommen.

Ein 46-jähriger wollte gegen 14:35 Uhr aus der Straße "In der Herrenwiese" nach rechts auf die B480 in Richtung Girkhausen abbiegen. Dabei übersah der Ford-Fahrer einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. Dieser war über den Fahrradweg aus Girkhausen in Richtung Bad Berleburg unterwegs.

Der 54-jährige Fahrradfahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde die B480 halbseitig gesperrt.

Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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