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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus Kfz, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (02.06.) zwischen 17.00 Uhr und 21.50 Uhr die Seitenscheibe eines weißen Citroen C4 eingeschlagen und daraus eine Tasche entwendet.

Der Citroen war an der Straße Münsterkamp in Höhe der Hausnummer 22 am rechten Seitenrand geparkt. Gegen 21.20 Uhr hörte die Halterin einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster sah, konnte sie nur einen Radfahrer sehen, der auf der Straße fuhr. Kurz darauf entdeckte eine Nachbarin das beschädigte Auto. Daraus wurde eine Umhängetasche entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer im genannten Bereich etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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