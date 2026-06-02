Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Diebstahl von Baustelle, Zeugen gesucht

Saerbeck (ots)

Von einer Baustelle an der Ibbenbürener Straße haben Unbekannte einen Anbauverdichter für einen Bagger gestohlen. Dabei handelt es sich um eine Art Rüttelplatte.

Die Baustelle befindet sich auf der Ibbenbürener Straße, zwischen der Riesenbecker Straße und dem Kreisverkehr mit der Saerbecker Straße. Die Unbekannten entwendeten den Anbauverdichter, der ein Gewicht von etwa 800 bis 1.000 Kilogramm hat, zwischen Freitag (29.05.), 13.30 Uhr und Montag (01.06.), 11.00 Uhr. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Emsdetten zu melden, Telefon 02572/9306-4415.

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