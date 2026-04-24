Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand im Ziegenrückweg

Sonneberg (ots)

Am Freitag, dem 24.04.2026, gegen 11:45 Uhr wurde die Polizei über ein mögliches Feuer im Ziegenrückweg in Sonneberg informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Hecke in Brand geraten war und dabei vermutlich auch ein angrenzender Carport in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf Gebäude verhindern.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt.

Die Polizei ermittelt nun die genaue Ursache der Brandentstehung und prüft, ob und in welchem Umfang Sachschaden entstanden ist.

Durch den Einsatz kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen im betroffenen Bereich.

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