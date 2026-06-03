Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Betrug mit Schockanruf, Täter erbeuten fünfstelligen Eurobetrag

Lengerich (ots)

Eine Frau aus Lengerich ist Opfer von Anrufbetrügern geworden. Die Frau wurde am Dienstag (02.06.) gegen Nachmittag angerufen. Die Anruferin gab sich als die Tochter der Lengericherin aus. Unter Tränen schilderte sie, dass sie einen schweren Autounfall verursacht habe und nun im Gefängnis sei. Gegen eine Bargeld-Kaution könne sie auf freien Fuß gelangen.

Anschließend übernahm ein Mann das Gespräch, der sich als Polizeibeamter vorstellte. Angeblich handele er mit der Staatanwaltschaft die Kautionssumme aus. Die Lengericherin schenkte dem Anruf Glauben und hob den geforderten Bargeldbetrag in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags ab. Währenddessen blieb sie mit dem angeblichen Polizeibeamten am Mobiltelefon verbunden. Danach fuhr die Geschädigte zum vereinbarten Übergabeort in Osnabrück und übergab den Betrag an einen unbekannten Abholer.

Die Polizei warnt noch einmal eindringlich vor dieser Betrugsmasche. - Niemals wird eine Behörde dazu auffordern, eine Kaution zu bezahlen. - Übergeben sie niemals Geld oder Schmuck an unbekannte Personen. - Legen Sie den Hörer auf, sobald Sie von unbekannten Anrufern aufgefordert werden, Geld zu zahlen. - Warnen Sie in Ihrem persönlichen Umfeld vor dieser Betrugsmasche. - Rufen Sie im Zweifelsfall immer die echte Polizei unter der 110 an.

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