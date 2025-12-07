Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Küchenbrand in Kalkar

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kalkar (ots)

Am 06.12.2025 wurden die Löscheinheiten Kalkar Mitte und Wissel um 16:12 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in Altkalkar alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war bereits eine deutliche Rauchentwicklung aus einem Küchenfenster des betroffenen Wohnhauses erkennbar.

Die Bewohner hatten das Gebäude vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr eigenständig verlassen. Dennoch wurde parallel zur eingeleiteten Brandbekämpfung die Wohnung umfassend kontrolliert. Das Feuer, das sich auf den Küchenbereich beschränkte, konnte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Im Anschluss wurden die betroffenen Räume mit belüftet. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei zur weiteren Ermittlung übergeben. Angaben zur Brandursache oder zur Höhe des Sachschadens können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Unter der Einsatzleitung von Johannes Fehlemann waren insgesamt 20 Feuerwehrfrauen und -männer im Einsatz. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell