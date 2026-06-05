Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Autofelgen

Ibbenbüren (ots)

Auf dem Gelände eines Autohauses an der Gildestraße haben Unbekannte die Felgen und Reifen von zwei Fahrzeugen entwendet.

Die Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch (03.06.), 20.00 Uhr bis Dienstag (04.06.), 12.00 Uhr unbefugt Zutritt zum Gelände des Autohauses. Dort bockten sie nach ersten Erkenntnissen zwei Fahrzeuge auf Pflastersteine auf und entwendeten die Felgen mit den Reifen der Fahrzeuge. Der Schaden liegt im hohen vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell