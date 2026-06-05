Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Autohaus

Greven (ots)

Am Mittwochmorgen (03.06.) sind Unbekannte zwischen 03.30 Uhr und 04.50 Uhr in die Geschäftsräume eines Autohändlers an der Gutenbergstraße eingestiegen. Von dort entwendeten sie einen Tresor.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Tür zur Garage des Autohauses auf. Dann beschädigten sie gewaltsam eine Glastür, die von dort zum Büro führt. Aus dem Büro entwendeten die Unbekannten einen Tresor, in dem sich unter anderem Bargeld und Papiere befanden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit im Bereich der Gutenbergstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Wache in Greven entgegen, Telefon 02572/928-4455.

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