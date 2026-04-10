Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Schaufenster

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Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 03. April 2026 bis Mittwoch, den 08. April 2026, kam es in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein, in Höhe der Ampelanlage am "Alexanderplatz" zu einer Sachbeschädigung an einem Schaufenster. Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin ritzte mit einem spitzen Gegenstand einen Namen in die Fensterscheibe und verursachte dadurch einen nicht unerheblichen Sachschaden. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet nun um sachdienliche Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch oder per E-Mail entgegen.

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