PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag (02.06.) auf Mittwoch (03.06.) in mehrere Autos an der Erich-Ollenhauer-Straße eingestiegen. Aus zwei Pkw haben die Unbekannten Gegenstände entwendet.

Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten, ist bei allen Taten noch unbekannt.

In der Zeit von Dienstag, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 05.50 Uhr wurden drei Fahrzeuge angegangen. An der Hausnummer acht wurde ein VW Tiguan, der in der dortigen Einfahrt stand, durchwühlt. Entwendet wurde nichts.

Aus einem BMW 320d wurde eine Geldbörse entwendet. Der Wagen war in Höhe der Hausnummer eins am rechten Fahrbahnrand geparkt.

In Höhe der Hausnummer 5b sind die Unbekannten in einen VW Caddy eingestiegen. Der Wagen war in der dortigen Einfahrt geparkt. Die Täter entwendeten einen Rucksack, der von Beamten später aufgefunden wurde. Es fehlte daraus ein Laptop.

Zwischen Dienstag, 20.00 Uhr und Montag, 07.20 Uhr durchwühlten Unbekannte die Mittelkonsole eines VW Golf. Dieser war an der Hausnummer 3a geparkt. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts.

Auch aus einem Toyota Yaris, der in Höhe der Hausnummer 5a stand, entwendeten die unbekannten Täter nichts. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Dienstag, 10.45 Uhr und Mittwoch, 07.30 Uhr.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 10:04

    POL-ST: Lienen, Fahrkartenautomat gesprengt

    Lienen (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstag (04.06.) gegen 04.18 Uhr einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Kattenvenne gesprengt. Ein Zeuge sah einen Pkw mit zwei Insassen, der direkt vor dem Bahnhof parkte. Eine Person stieg aus und kurz darauf hörte der Zeuge einen lauten Knall und sah Rauch am Bahnhof aufsteigen. Danach sah er, wie der Mann wieder in das Auto stieg und das Fahrzeug wegfuhr. An dem Automaten ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 09:58

    POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Autofelgen

    Ibbenbüren (ots) - Auf dem Gelände eines Autohauses an der Gildestraße haben Unbekannte die Felgen und Reifen von zwei Fahrzeugen entwendet. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch (03.06.), 20.00 Uhr bis Dienstag (04.06.), 12.00 Uhr unbefugt Zutritt zum Gelände des Autohauses. Dort bockten sie nach ersten Erkenntnissen zwei Fahrzeuge auf Pflastersteine auf und entwendeten die Felgen mit den Reifen der ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 09:55

    POL-ST: Hopsten, Fahrzeug gestohlen

    Hopsten (ots) - Unbekannte haben zwischen Mittwoch (03.06.), 18.00 Uhr und Donnerstag (04.06.), 09.30 Uhr am Wortheweg einen Doge RAM 1500 gestohlen. Der Pick-Up war in Höhe der Hausnummer zwei abgestellt. Wie die Täter das Fahrzeug entwendet haben, ist noch unklar. Der Doge RAM 1500 hat das amtliche Kennzeichen ST-AT1124. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren