Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag (02.06.) auf Mittwoch (03.06.) in mehrere Autos an der Erich-Ollenhauer-Straße eingestiegen. Aus zwei Pkw haben die Unbekannten Gegenstände entwendet.

Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten, ist bei allen Taten noch unbekannt.

In der Zeit von Dienstag, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 05.50 Uhr wurden drei Fahrzeuge angegangen. An der Hausnummer acht wurde ein VW Tiguan, der in der dortigen Einfahrt stand, durchwühlt. Entwendet wurde nichts.

Aus einem BMW 320d wurde eine Geldbörse entwendet. Der Wagen war in Höhe der Hausnummer eins am rechten Fahrbahnrand geparkt.

In Höhe der Hausnummer 5b sind die Unbekannten in einen VW Caddy eingestiegen. Der Wagen war in der dortigen Einfahrt geparkt. Die Täter entwendeten einen Rucksack, der von Beamten später aufgefunden wurde. Es fehlte daraus ein Laptop.

Zwischen Dienstag, 20.00 Uhr und Montag, 07.20 Uhr durchwühlten Unbekannte die Mittelkonsole eines VW Golf. Dieser war an der Hausnummer 3a geparkt. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts.

Auch aus einem Toyota Yaris, der in Höhe der Hausnummer 5a stand, entwendeten die unbekannten Täter nichts. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Dienstag, 10.45 Uhr und Mittwoch, 07.30 Uhr.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

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