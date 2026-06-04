Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl von Geldbörse in Verbrauchermarkt

Am Mittwoch, den 03.06.2026, entwendeten unbekannte Täter gegen 10:45 Uhr die Geldbörse einer 79-jährigen Frau aus Rieste in einem Verbrauchermarkt an der Holdorfer Straße. Die Geldbörse lag frei zugänglich in dem Korb eines mitgeführten Rollators. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen. An dieser Stelle verweisen wir erneut auf die generellen Hinweise und Präventionstipps zum Thema Taschendiebstahl, unter anderem abrufbar unter www.polizei-beratung.de

Bakum - Transporter nicht versichert / Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, den 03.06.2026, wurde ein 25-jähriger Mann aus Lehrte als Fahrer eines Transporters auf der Elmelager Straße gegen 16:00 Uhr angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Transporter nicht versichert war. Zudem gab es Anhaltspunkte, dass der Fahrer unter dem Einfluss von THC stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Zudem wurden die Kennzeichen und Fahrzeugdokumente sichergestellt.

Goldenstedt - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Am Mittwoch, den 03.06.2026, wurde gegen 15:22 Uhr ein 48-jähriger PKW-Führer aus Goldenstedt im Bereich des Tagen Weg kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde ein Vortest auf Drogen durchgeführt, welcher im Hinblick auf eine Beeinflussung durch THC und Amphetamine positiv ausfiel. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Fahrzeugschlüssel wurden zudem sichergestellt.

Goldenstedt - Bei Drogenvortest getäuscht

Am Mittwoch, den 03.06.2026, wurde ein 27-jähriger PKW-Führer aus Bremen im Bereich der Hauptstraße in Goldenstedt gegen 23:21 kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle entstand bei den Beamten der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein Urin-Vortest sollte Gewissheit erbringen. Hier versuchte der Proband jedoch die Beamten zu täuschen, indem er in den Becher spuckte. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt.

Holdorf - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, den 03.06.2026, wurde ein 48-jähriger PKW-Führer aus Bersenbrück im Bereich der Straße Füflage gegen 22:10 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Vortests eine Alkoholbeeinflussung heraus (1,73 Promille). Zudem stand er unter dem Einfluss eines Medikaments, welches nicht mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs in den Einklang zu bringen ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Samstag, den 30.05.2026 (21:45 Uhr) bis Dienstag, den 02.06.2026 (07:30 Uhr), beschädigte ein unbekannter Verursacher einen geparkten PKW Mini Cooper auf dem Parkplatz hinter dem Ärztehaus an der Vogtstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 03.06.2026, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 17:20 Uhr und 17:50 Uhr einen geparkten PKW Citroen C 3 auf einem Parkplatz an der Christoph-Bernhard-Straße und verließ die Unfallstelle unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Damme - Mit Hühnern beladener LKW kommt von der Fahrbahn ab

Am Donnerstag, den 04.06.2026, befuhr ein 47-jähriger LKW-Fahrer aus Vechta gegen 04:40 Uhr die Steinfelder Straße (L 846) in Fahrtrichtung Steinfeld. Im Bereich der Dammer Berge kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Sattelzugmaschine, die mit 5300 lebenden Hühnern beladen war, kippte auf die Seite. Zunächst wurde davon ausgegangen, dass der LKW-Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt wurde und sich nicht selbstständig befreien konnte. Daher rückte neben dem Rettungsdienst und der Polizei die Feuerwehr aus. Der Fahrer konnte jedoch ohne technischen Aufwand befreit werden und wurde aktuellen Erkenntnissen nach leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Zwecks Bergung des LKWs musste die Steinfelder Straße voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell an, da die Sattelzugmaschine per Kran auf die Fahrbahn gestellt wird und dann eine Entladung des Fahrzeugs vorgenommen werden kann. Einer ersten Schätzung nach wurde der Schaden auf ca. 125000,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell