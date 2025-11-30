PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nötigung im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Am 29.11.2025 kam es in der Zeit von 12:45 Uhr - 14:00 Uhr mehrfach zu Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs in der August-Bebel-Straße in Greiz. Durch eine männliche Person wurde der Verkehr mehrfach angehalten, indem dieser auf die Fahrbahn trat, Fahrzeuge stoppte und Fahrer anschrie. Der Mann soll auch gegen Fahrzeuge getreten haben, damit diese anhielten. Der Mann wurde trotz Belehrung beim ersten Antreffen erneut auffällig und musste schließlich durch Beamte der PI Greiz in Gewahrsam genommen werden. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei der PI Greiz unter der Nummer 03661 / 6210 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

