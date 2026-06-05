PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Münster, Nach Überfall in Emsdettener Parkanlage, 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Emsdetten, Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Münster und der Polizei Steinfurt

Nachtrag zur Pressemitteilung "Mann in Parkanlage angegriffen und schwerstverletzt - Zeugen gesucht" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6286224 ).

Nachdem ein Mann einem 35-jährigen Emsdettener am 15. Mai in einer Parkanlage schwerste Verletzungen zugefügt hat, befindet sich nun ein 32-jähriger Emsdettener in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen einer bei der Polizei Münster eingerichteten Mordkommission brachten die Beamten auf die Spur des 32-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Am Mittwoch (03.06.) nahmen Polizisten den polizeibekannten Tatverdächtigen im Emsdettener Stadtgebiet fest. Eine Haftrichterin folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperverletzung an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 11:34

    POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

    Ochtrup (ots) - Am Dienstag (02.06.) ist gegen 13.10 Uhr eine 12-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Das Mädchen fuhr mit ihrem Rad die Straße Hellstiege in Richtung Poststraße. Etwa in Höhe der Hausnummer 22 wurde sie von einem dunklen Pkw überholt, der zu dicht an ihr vorbeifuhr. Dabei berührte der Pkw den Lenker des Kindes. Die 12-Jährige geriet ins Straucheln und kollidierte ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 10:34

    POL-ST: Greven, Einbruch in Autohaus

    Greven (ots) - Am Mittwochmorgen (03.06.) sind Unbekannte zwischen 03.30 Uhr und 04.50 Uhr in die Geschäftsräume eines Autohändlers an der Gutenbergstraße eingestiegen. Von dort entwendeten sie einen Tresor. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Tür zur Garage des Autohauses auf. Dann beschädigten sie gewaltsam eine Glastür, die von dort zum Büro führt. Aus dem Büro entwendeten die Unbekannten einen ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 10:09

    POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz

    Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag (02.06.) auf Mittwoch (03.06.) in mehrere Autos an der Erich-Ollenhauer-Straße eingestiegen. Aus zwei Pkw haben die Unbekannten Gegenstände entwendet. Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten, ist bei allen Taten noch unbekannt. In der Zeit von Dienstag, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 05.50 Uhr wurden drei Fahrzeuge angegangen. An der Hausnummer acht wurde ein VW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren