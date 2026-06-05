Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Münster, Nach Überfall in Emsdettener Parkanlage, 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Emsdetten, Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Münster und der Polizei Steinfurt

Nachtrag zur Pressemitteilung "Mann in Parkanlage angegriffen und schwerstverletzt - Zeugen gesucht" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6286224 ).

Nachdem ein Mann einem 35-jährigen Emsdettener am 15. Mai in einer Parkanlage schwerste Verletzungen zugefügt hat, befindet sich nun ein 32-jähriger Emsdettener in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen einer bei der Polizei Münster eingerichteten Mordkommission brachten die Beamten auf die Spur des 32-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Am Mittwoch (03.06.) nahmen Polizisten den polizeibekannten Tatverdächtigen im Emsdettener Stadtgebiet fest. Eine Haftrichterin folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperverletzung an.

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