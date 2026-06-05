Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Ochtrup, Nötigung im Straßenverkehr

Altenberge, Ochtrup (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Montag (01.06.) gegen 14.20 Uhr bei der Polizei. Auf der B 54 in Höhe Altenberge, Fahrtrichtung Gronau, sei es durch einen schwarzen Audi SQ5 zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern gekommen.

Der Audi mit COE-Kurzzeitkennzeichen fiel vor allem durch schnelles, dichtes Auffahren und durch das Überholen über Sperrflächen auf, so der Zeuge. Diese Fahrmanöver wiederholten sich während der weiteren Fahrt. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Fahrer bei Ochtrup stoppen und kontrollieren.

Im Rahmen der Ermittlungen werden weiteren Zeugen gebeten, sich auf der Wache in Greven zu melden, Telefon 02571/928-4455.

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