Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Schwerverletzter Beifahrer bei Verkehrsunfall + weißer Kastenwagen beschädigt Kirchenzaun

Giessen (ots)

Aßlar: Schwerverletzter Beifahrer bei Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen zog sich gestern Abend (5. Februar) ein 15-jähriger Beifahrer bei einem Verkehrsunfall in der Hermannsteiner Straße zu. Der 18-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Der 18-Jährige war mit seinem Chevrolet Matiz auf der Hermannsteiner Straße aus Richtung Werdorf kommend in Richtung Wetzlar unterwegs. Gegen 21.15 Uhr kam er in Höhe der Hausnummer 8 im Bereich einer Linkskurve aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen geparkten Mercedes. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen weiteren geparkten Ford S-Max geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der rote Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtunfallschaden auf knapp 13.000 Euro. Der Fahrer sowie sein Mitfahrer stammen beide aus dem Lahn-Dill-Kreis.

Herborn-Seelbach: Weißer Kastenwagen beschädigt Kirchenzaun

Letzten Freitag (30. Januar) kam es gegen 19.55 Uhr in der Straße "Vor der Kirche" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Kastenwagens prallte mutmaßlich beim Rückwärtsfahren gegen den Zaun der Kirche. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr er in Richtung Hardtstraße davon. Laut Angaben von Zeugen handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Ford Transit mit "GM-Kennzeichen". In dem Auto saßen zwei Personen. Der Fahrer wird mit kräftiger Statur und in blauer Kleidung beschrieben. Zum Beifahrer sind keine Hinweise bekannt. Der Schaden an dem Zaun wird mit circa 300 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter der Telefonnummer (02772) 47050 entgegen.

