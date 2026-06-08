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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

Emsdetten (ots)

Aus einem Firmenfahrzeug, das zwischen Freitag (05.06.), 14.00 Uhr und Samstag (06.06.), 06.00 Uhr an der Straße Südring in Hollingen abgestellt war, haben unbekannte Täter mehrere Werkzeuge entwendet.

Die Unbekannten hebelten die Schiebetür des Sprinters auf und stahlen daraus unter anderem einen Pressbohrer und eine Bohrmaschine. Der Werkzeugwert liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Der Sprinter parkte im Bereich zwischen Rudolf-Diesel-Straße und Gustav-Wayss-Straße.

Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise haben, melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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