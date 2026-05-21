Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Brennende Mülltonne am Mittwochabend

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Wetter (Ruhr) (ots)

Um 20:11 Uhr wurde die Feuerwehr Wetter (Ruhr) zum Skaterpark in die REME-Straße alarmiert. Hier hatte eine Mülltonne, welche direkt an einer Skaterampe stand, aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die brennende Mülltonne und deren Inhalt wurden mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht und abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Weitere Tätigkeiten waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach circa 20 Minuten beendet werden. Ebenfalls erschien die Polizei an der Einsatzstelle, um den Vorfall aufzunehmen.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

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