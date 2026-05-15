Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht mit hohem Schaden

Bad Lobenstein (ots)

Am 15.05.2026 zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr parkte ein 47-jähriger Skoda Superb Fahrer seinen Pkw auf dem Parkplatz der Therme in der Parkstraße in Bad Lobenstein. Beim Wegfahren erkannte der Fahrer einen erheblichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher, augenscheinlich ein weißes Kfz, kam seiner Vor- und Feststellungspflicht nicht nach und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Möglicherweise versuchte der Verursacher die erheblichen Schäden am Skoda vor Ort "wegzuwischen". Der Schaden am Skoda wird auf 5000,- EUR geschätzt. Der Parkplatz ist videoüberwacht. Hinweise zum Unfallverursacher und zu dessen Kfz nimmt die Polizeinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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