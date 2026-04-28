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POL-GT: Herzlich willkommen in Langenberg, Polizeioberkommissar Tobias Reisch

POL-GT: Herzlich willkommen in Langenberg, Polizeioberkommissar Tobias Reisch
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Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Seit ein paar Wochen ist in Langenberg ein "Neuer" unterwegs. Nachdem Polizeihauptkommissar Hubert Teckentrup in den Ruhestand verabschiedet worden ist, folgte Polizeioberkommisssar Tobias Reisch als Bezirksdienstbeamter für Langenberg.

Landrätin Ina Laukötter begrüßte POK Reisch zu Beginn der Woche gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Vorderbrüggen, dem Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Holger Meier und dem Direktionsleiter Gefahrenabwehr und Einsatz sowie Polizeihauptkommissar Andreas Möllenhoff.

Der Polizeioberkommissar bringt eine Menge polizeiliche Erfahrung mit nach Langenberg. Seit gut 20 Jahren ist er Polizist der Polizei NRW. Erste Erfahrungen sammelte er innerhalb des Polizeipräsidiums Bochum. Unter anderem im Wachdienst und in der Einsatzhundertschaft sowie als ziviler Ermittler. Bevor er 2023 in seinen Heimatkreis wechselte, war er für zwei Jahre als Lehrender beim Landesamt für Aus- und Fortbildung eingesetzt. Im Kreis Gütersloh war er zunächst im Wachdienst in Rheda-Wiedenbrück, bevor er zum Bezirksdienst Langenberg wechselte. Besonderes schätzt er an seiner neuen Aufgabe die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern sowie die Chance durch sein Tun Vertrauen aufzubauen und aktiv in Langenberg mitzuwirken.

Bild (v.l.n.r.): Landrätin Ina Laukötter, PD Dirk Zeller, PHK Andreas Möllenhoff, LPD Holger Meier, POK Tobias Reisch und Bürgermeister Klaus Vorderbrüggen

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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