Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Gütersloh (ots)

Langenberg/ Lippstadt (MK) - Seit Montagnachmittag (27.04., 15.30 Uhr) wird die 15-jährige Leandra E. aus Langenberg vermisst. Derzeitigen Ermittlungen zufolge könnte sich die Jugendliche auch im Bereich Lippstadt aufhalten.

Auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW wurde derweil ein Foto der Vermissten eingestellt https://polizei.nrw/fahndung/202018.

Wer hat die vermisste 15-Jährige gesehen?

Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle unter der dem Polizeiruf 110 entgegen oder die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

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