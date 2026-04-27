Polizei Gütersloh

POL-GT: Kleinkraftradfahrer schwer verletzt bei Unfall in Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Freitagmittag (24.04., 12.45 Uhr) kam es auf der Stockkämper Straße in Höhe der Hesselner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer aus Borgholzhausen erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Zum Unfallzeitpunt querte der 16-Jährige die Stockkämper Straße aus der Hesselner Straße kommend. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 43-Jährigen aus Halle (Westf.). Dieser befuhr die Stockkämper Straße in Richtung Schloßstraße mit einem Skoda.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell