POL-GT: Kleinkraftradfahrer schwer verletzt bei Unfall in Borgholzhausen
Gütersloh (ots)
Borgholzhausen (FK) - Freitagmittag (24.04., 12.45 Uhr) kam es auf der Stockkämper Straße in Höhe der Hesselner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer aus Borgholzhausen erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.
Zum Unfallzeitpunt querte der 16-Jährige die Stockkämper Straße aus der Hesselner Straße kommend. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 43-Jährigen aus Halle (Westf.). Dieser befuhr die Stockkämper Straße in Richtung Schloßstraße mit einem Skoda.
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