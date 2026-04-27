POL-GT: Verkehrsunfall in Steinhagen - Fahrradfahrer schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Steinhagen (FK) - Im Bereich der Einmündung Lange Straße/ Muckenbrock kam es am Freitagmittag (24.04., 13.30 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 56-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitt.
Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zu dem Unfall auf der Langen Straße, als ein 12-jähriger Fahrradfahrer den Radweg an der Langen Straße in Richtung Bielefeld befuhr. Dabei kam ihm der 56-jährige Radfahrer entgegen. Mit den Lenkern stießen beide zusammen. Dabei stürzte der Mann aus Steinhagen. Er erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. 12-Jährige blieb unverletzt.
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