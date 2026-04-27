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Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradprüfung an der Paul-Maar Schule

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Mittwoch (29.04., 08.30 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Paul-Maar Schule in Rietberg die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Prüflinge werden selbständig im Umfeld der Schule polam Torfweg im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Mittwoch begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sicherere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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