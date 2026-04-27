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Polizei Gütersloh

POL-GT: Kita-Einbruch in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Einbrecher schlugen in der Nacht zu Samstag (24.04., 17.30 Uhr - 25.04., 07.30 Uhr) eine Fensterscheibe einer Kita am Laukshof ein. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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