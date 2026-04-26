Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Wohnhauses in Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (JK) - Am Sonntag, 26.04.2026, um 18:36 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Brand eines Wohnhauses im Ortsteil Stukenbrock. Das Feuer hatte bei Eintreffen der Rettungs- und Polizeikräfte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. In Folge des Brandes ist das Haus zunächst nicht mehr bewohnbar. Es wurden keine Menschen verletzt, die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Die Löscharbeiten werden durch die Löschzüge Schloß Holte und Stukenbrock durchgeführt und dauern zur Zeit immer noch an. Die Polizei hat Ermittlungen bezüglich der Brandursache eingeleitet.

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