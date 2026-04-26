Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Gütersloh (ots)

Versmold (JK) Am 26.04.2026 kam es um 16:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Laerstraße in Versmold, Ortsteil Loxten. Ein 24-jähriger Mann aus Minden befuhr mit seinem VW Polo die Laerstraße in Richtung Bad Laer und kam kurz vor der Landesgrenze zu Niedersachsen nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Pkw frontal gegen einen Baum prallte. Der 24-jährige wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Versmold aus dem Fahrzeug befreit und mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Seine 21-jährige Beifahrerin konnte sich - ebenfalls schwer verletzt - selbständig aus dem Pkw befreien. Sie wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung der Unfallursache unterstützte ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Steinfurt die polizeiliche Unfallaufnahme. Der unfallbeteiligte Pkw wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Laerstraße im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Hierbei unterstützten auch Kräfte der Polizei Osnabrück.

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