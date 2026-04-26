POL-GT: Rücknahme Vermisstenfahndung nach 51- jähriger Frau

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zu einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Dienstag (21.04., 14.08 Uhr) an der Kreuzung Körnerstraße/ Brinkstraße ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigem Stand befuhr eine 69-jährige Autofahrerin die Körnerstraße. Sie beabsichtigte die Kreuzung in Richtung Brockhäger Straße zu passieren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden ...

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