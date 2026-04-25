Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Wohnhauses in Mastholte

Gütersloh (ots)

Rietberg (HL) - Am Samstag, 25.04.2026, 09:06 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über einen Brand eines Wohnhauses im Ortsteil Mastholte. Das Gebäude brannte bei Eintreffen der Rettungs- und Polizeikräfte in voller Ausdehnung. In Folge des Brandes wurden beide Bewohner des Hauses verletzt. Eine 91-jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch einen eingesetzten Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der 61-jährige Bewohner wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung aus einem naheliegenden Krankenhaus entlassen werden. Die Löscharbeiten wurden durch die Löschzüge Mastholte, Rietberg und Langenberg durchgeführt. Das Wohnhaus bleibt unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Zeit noch bezüglich der Brandursache.

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