Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen Donnerstag (23.04., 07.30 Uhr - 20.00 Uhr) in ein Haus am Kreienbrink ein. Eine rückwärtige Tür wurde aufgebrochen und sämtliche Räume wurden im Anschluss durchsucht.

Die Polizei Gütersloh hat dazu ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung wahrgenommen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

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