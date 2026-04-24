Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall an der Borgholzhauser Straße

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Donnerstagabend (23.04., 23.10 Uhr) kam es auf der Borgholzhauser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 39-jähriger Bielefelder die Borgholzhausener Straße in Fahrtrichtung Borgholzhausen und kam aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Citroen nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen auf dem Grünstreifen befindlichen Baum und blieb anschließend in einem angrenzenden Graben liegen.

Der 39-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Pkw wurde erheblich beschädigt.

Die Spurensicherung wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster unterstützt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell