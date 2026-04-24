Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Fahrradfahrer

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zu einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Dienstag (21.04., 14.08 Uhr) an der Kreuzung Körnerstraße/ Brinkstraße ereignete, sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigem Stand befuhr eine 69-jährige Autofahrerin die Körnerstraße. Sie beabsichtigte die Kreuzung in Richtung Brockhäger Straße zu passieren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden Fahrradfahrer. Der Mann stürzte zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Noch bevor die Polizei eintraf, fuhr der Mann davon.

Wer kann Angaben zu der Unfallflucht machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

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