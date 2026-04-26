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Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Gütersloh (ots)

Halle/W. (FN) Am 25.04.2026 kam es um 18:52 Uhr auf der Tatenhausener Strasse/ Kreuzung zur Wiesenstrasse in Halle/W. Ortsteil Bokel zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 27- jähriger Mann aus Halle die Wiesenstrasse mit seinem PKW Ford aus Richtung Künsebeck kommend in Richtung Tatenhausener Strasse. An der Kreuzung zur Tatenhausener Strasse kollidierte er im Kreuzungsbereich mit einem PKW Skoda, der die Tatenhausener Strasse aus Richtung Künsebeck kommend in Richtung Hörste befuhr. Im PKW Skoda befanden sich zum Unfallzeitpunkt ein 43- jähriger Fahrer aus Halle sowie eine 45- jährige Beifahrerin aus Halle. Durch die Kollision wurden alle beteiligten Personen schwer verletzt, die Personen im PKW Skoda beide lebensgefährlich. Die verletzten Personen wurden zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen sowie eingesetztem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide unfallbeteiligte PKW wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die Unfallstelle weiträumig abgesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam aus Bochum unterstützt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei de Polizei in Gütersloh unter Telefon 05241/ 869-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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