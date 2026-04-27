Polizei Gütersloh

POL-GT: Gaststätteneinbruch in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - In der Nacht zu Samstag (24.04., 23.00 Uhr - 25.04., 11.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Caldenhofer Weg eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend das Ladenlokal. Gestohlen wurde ersten Angaben nach eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zu dem Einbruch eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Caldenhofer Weg verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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