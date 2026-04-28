Polizei Gütersloh

POL-GT: Achtung! Russischsprachige Betrüger schocken am Telefon

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Auch im Kreis Gütersloh sind momentan Betrüger aktiv, welche bundesweit gezielt russischsprachige Menschen anrufen. Die Masche läuft vergleichbar zu den seit mehreren Jahren bekannten Schockanrufen. Die Opfer bekommen Anrufe von einer Amtsperson. Es wird von einem schlimmen Unfall berichtet, den ein naher Angehöriger verursacht haben soll. Um eine Haft zu umgehen, werden die Angerufenen aufgefordert, einen höheren Geldbetrag an einen Abholer zu übergeben. Um die Geldübergabe nicht zu gefährden, bleiben die Anrufer sehr häufig in der Leitung, bis der Abholer eingetroffen ist. Innerhalb der letzten Woche haben sich drei Geschädigte bei der Polizei Gütersloh gemeldet. In gutem Glauben haben sie vierstellige Beträge übergeben.

Die Polizei warnt. Machen Sie niemals am Telefon Angaben zu verfügbaren Geldbeträgen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie am Telefon von Unbekannten nach Geld gefragt werden. Sprechen Sie über diese Masche und informieren Sie Freunde, Bekannte und Nachbarn. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, wenden Sie sich bitte an die Polizei.

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