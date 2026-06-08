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Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Rennradfahrer schwer verletzt

Greven (ots)

Am Samstag (06.06.) ist es in Gimbte auf der Sprakeler Straße gegen 13.05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 38-jähriger Mann aus Berlin fuhr mit einem Rennrad auf der Sprakeler Straße in Richtung Greven. Hinter ihm fuhr ein 24-jähriger Münsteraner mit einem Ford Focus. Kurz hinter der Einmündung mit dem Hessenweg wollte der 24-Jährige den Rennradfahrer überholen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Berliner mit seinem Rad nach links auf den Radweg wechseln, als der Münsteraner schon mit dem Überholvorgang begonnen hatte. Es kam zur Kollision.

Der 38-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Münsteraner blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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