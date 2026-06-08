Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Telekommunikations-Shop

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zu einem Telekommunikations-Shop an der Großen Straße verschafft.

Ein Zeuge hörte am frühen Sonntagmorgen (07.06.) gegen 04.30 Uhr ein lautes Krachen. Die Täter zerstörten die gläserne Eingangstür und stahlen mehrere Mobiltelefone aus dem Verkaufsraum. Angaben zur genauen Anzahl der Telefone liegen bislang nicht vor. Die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden aufgenommen. Weitere Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

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