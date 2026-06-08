PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Automaten aufgebrochen

Laer (ots)

In der Zeit von Mittwoch (03.06.), 13.00 Uhr bis Freitag (05.06.), 09.00 Uhr haben Unbekannte an der Straße Bleiche mehrere Staubsaugerautomaten aufgebrochen.

Die Automaten befinden sich auf dem Gelände einer Tankstelle. Unbekannte Täter haben die Staubsaugerautomaten gewaltsam aufgebrochen. Daraus entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen eine noch unbekannte Menge an Kleingeld. Der Sachschaden an den Automaten liegt nach Schätzungen bei 3.000 Euro.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 11:29

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Telekommunikations-Shop

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zu einem Telekommunikations-Shop an der Großen Straße verschafft. Ein Zeuge hörte am frühen Sonntagmorgen (07.06.) gegen 04.30 Uhr ein lautes Krachen. Die Täter zerstörten die gläserne Eingangstür und stahlen mehrere Mobiltelefone aus dem Verkaufsraum. Angaben zur genauen Anzahl der Telefone liegen bislang nicht vor. Die Einbrecher flüchteten in ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 11:28

    POL-ST: Hörstel, Lotte, Recke, Betrug durch Schockanrufe

    Hörstel, Lotte, Recke (ots) - Am Donnerstag (04.06.) und Freitag (05.06.) haben Betrüger durch sogenannte Schockanrufe von drei Seniorinnen aus Hörstel, Lotte und Recke hohe Geldbeträge erbeutet. Die Masche war in allen drei Fällen dieselbe. Das Telefon klingelte bei den Seniorinnen und eine weinende Frauenstimme gab sich als Tochter der jeweils Angerufenen aus. Die Frau sagte, sie habe einen schweren Verkehrsunfall ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 11:02

    POL-ST: Greven, Rennradfahrer schwer verletzt

    Greven (ots) - Am Samstag (06.06.) ist es in Gimbte auf der Sprakeler Straße gegen 13.05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 38-jähriger Mann aus Berlin fuhr mit einem Rennrad auf der Sprakeler Straße in Richtung Greven. Hinter ihm fuhr ein 24-jähriger Münsteraner mit einem Ford Focus. Kurz hinter der Einmündung mit dem Hessenweg wollte der 24-Jährige den Rennradfahrer überholen. Nach ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren