Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Automaten aufgebrochen

Laer (ots)

In der Zeit von Mittwoch (03.06.), 13.00 Uhr bis Freitag (05.06.), 09.00 Uhr haben Unbekannte an der Straße Bleiche mehrere Staubsaugerautomaten aufgebrochen.

Die Automaten befinden sich auf dem Gelände einer Tankstelle. Unbekannte Täter haben die Staubsaugerautomaten gewaltsam aufgebrochen. Daraus entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen eine noch unbekannte Menge an Kleingeld. Der Sachschaden an den Automaten liegt nach Schätzungen bei 3.000 Euro.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

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