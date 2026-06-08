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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Castrop-Rauxel, Öffentlichkeitsfahndung, 14-Jährige vermisst

Lienen, Castrop-Rauxel (ots)

Die Polizei sucht mit einem Foto im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem 14-jährigen Mädchen.

Die 14-Jährige verließ zusammen mit einer 15-jährigen Mitbewohnerin am 29.05.2026 die Intensivwohngruppe Lienen. Ermittlungen führten zur Wohnanschrift der Mutter der Vermissten in Castrop-Rauxel. Die Vermisste hatte sich vor Eintreffen der Polizei mit unbekanntem Ziel entfernt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Vermisste sich weiterhin im Bereich Castrop-Rauxel aufhält. Die 15-Jährige konnte mittlerweile aufgefunden werden.

Die 14-jährige Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 1,60 Meter groß, schlank, hat braune Haare und blaugraue Augen.

Wer das Mädchen gesehen hat oder weiß, wo sich die 14-Jährige aufhält, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05451/9337-4515.

Hier geht's zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/205918

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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