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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Öffentlichkeitsfahndung, 12-Jährige vermisst

Rheine (ots)

Die Polizei Steinfurt sucht mit einem Foto im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 12-Jährigen.

Das Mädchen verließ am Samstag (06.06.) gegen 18.00 Uhr die Wohnanschrift und wurde danach nicht mehr gesehen. Beim Verlassen des Hauses trug sie ein schwarzes Oberteil und einen schwarzen, langen Rock. Schuhe und eine Jacke trug sie nicht. Die 12-Jährige wird wie folgt beschrieben: Sie ist schlank, etwa 1,65 Meter groß, hat schwarze Haare und braune Augen.

Wer die 12-Jährige gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Hier geht's zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/205900

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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