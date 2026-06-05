Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260605.1 - Neversdorf - Geschwindigkeitskontrollen an der L 167

Neversdorf (ots)

Das Polizeirevier Bad Segeberg führte am Donnerstag (04.06.2026) in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr in der Hauptstraße in Neversdorf eine Geschwindigkeitsmessung mit einem sogenannten Lasermessgerät durch.

Auf der dortigen Landesstraße 167 gilt wegen des schlechten Straßenzustandes seit geraumer Zeit eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Anwohner hatten sich darüber beschwert, dass sich nur wenige Autofahrer an die Vorschriften halten.

Das Ergebnis war für die kontrollierenden Beamten des Brennpunktdienstes negativ überraschend:

Ca. 85% der gemessenen Fahrzeuge hielten sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Drei Fahrzeugführer teilten sich den Spitzenplatz mit 63 km/h, waren also 33 km/h zu schnell.

Insgesamt müssen 28 Fahrer verwarnt werden. Darunter haben vier mit einem Bußgeld von 200,-EUR , acht mit einem Bußgeld von 150,- EUR und fünf mit einem Bußgeld von 100,-EUR zu rechnen, weil die gefahrene Geschwindigkeit deutlich über dem erlaubten Wert lag. Hinzu kommt jeweils mindestens ein Punkt im Fahreignungsregister.

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