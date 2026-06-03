Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schwerer Verkehrsunfall auf der K38

20260603.1 - Groß Kummerfeld (ots)

Heute Morgen (03.06.2026) kam es auf der Kreisstraße 38 zwischen Kleinkummerfeld und Groß Kummerfeld zu einem folgenschweren Unfall. Eine Autofahrerin verlor nach einem Überholvorgang die Kontrolle über ihren PKW und geriet in den Gegenverkehr, wo sie nacheinander mit zwei Fahrzeugen zusammenstieß. Vier Personen kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser. Es waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Fahrbahn blieb für rund viereinhalb Stunden voll gesperrt.

Gegen 07:45 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau aus dem Kreis Segeberg mit ihrem Mitsubishi Geländewagen die Störstraße (K38) von Kleinkummerfeld in Richtung Groß Kummerfeld. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor sie nach einem Überholvorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in einer anschließenden Kurve in den Gegenverkehr. Dort kollidierte ihr PKW seitlich mit einem entgegen kommenden PKW Suzuki SUV. Der Suzuki drehte sich und kam im Seitengraben zum Stehen. Der 58-jährige Fahrer des SUV erlitt vermutlich leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Anschließend stieß der Wagen der 37-Jährigen frontal mit einem Renault Kombi zusammen, der zuvor hinter dem Suzuki gefahren war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge ebenfalls in den Straßengraben. Der 47-jährige Fahrer des Renault war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch Kameraden der freiwilligen Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Er musste mit Verdacht auf lebensbedrohliche Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die vermeintliche Unfallverursacherin trug schwere Verletzungen davon und kam ebenso in ein Krankenhaus. Ein in ihrem Fahrzeug befindliches 7-jähriges Mädchen brachte ein RTW mit leichten Verletzungen in dieselbe Klinik.

Es waren neben der Feuerwehr, der Polizei und mehrerer Rettungswagen auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Fahrbahn war für rund viereinhalb Stunden voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Unfallgutachter an die Unfallstelle entsandt. Er ist nun mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt, um so die genaue Unfallursache zu ermitteln.

Gegen die 37-jährige Frau wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wegen fehlerhaften Überholens sowie des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

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