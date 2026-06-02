Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Wittenborn (ots)

Am späten Montagnachmittag (01.06.2026) befuhr eine 74-jährige Frau mit ihrem Pkw die Kreisstraße 73 von Wittenborn in Richtung Wahlstedt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Waldstück, wo ihr Fahrzeug auf der Seite zum Liegen kam. Die Frau verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 17:50 Uhr fuhr eine 74-jährige Wahlstedterin mit ihrem PKW Honda von Wittenborn kommend über die K73 nach Wahlstedt. In einer Kurve auf Höhe der Straße Waldweg geriet ihr PKW aus bislang unbekannten Gründen nach links und kam von der Fahrbahn ab. Durch die Unwegsamkeiten kippte der Wagen auf die Seite und blieb rund zehn Meter neben der Fahrbahn in einem Waldstück liegen.

Kräfte der umliegenden freiwilligen Feuerwehren befreiten die Frau aus ihrem Fahrzeug. Ein RTW brachte sie mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. An ihrem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg den zerstörten Honda und schleppte ihn ab. Aufgrund des Aufkommens an Einsatz- und Rettungsfahrzeugen war die Kreisstraße für rund eine Stunde voll gesperrt.

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