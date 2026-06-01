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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Zeugenaufruf - Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Elmshorn (ots)

Am Freitag (29.05.2026) ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Eisenwarengeschäft in der Straße Vormstegen gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 08:20 Uhr kam es vor dem Eisenwarengeschäft zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern in dessen Verlauf der Täter den Geschädigten gegen die Schaufensterscheibe des Geschäfts drückte. Der Geschädigte konnte sich kurz darauf aus dem Griff befreien und schubste den Täter von sich, wodurch dieser auf die Fahrbahn geraten sein soll.

Der Täter verließ die Örtlichkeit anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei Elmshorn führt die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder dem Täter machen können.

Insbesondere suchen die Ermittler nach einer Autofahrerin, welche aufgrund des auf die Fahrbahn geschubsten Täters habe stark abbremsen müssen und daraufhin kurz aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen sei.

Der Täter war männlich, zwischen 30 und 50 Jahre alt, von schlanker Statur und hatte schwarzes Haar. Er trug zur Tatzeit einen 3-Tage-Bart, eine rote Jacke und eine Jeans.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat werden unter der Rufnummer 04121 / 8030 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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