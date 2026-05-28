Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: "Ablenkung, Insassensicherung sowie Rotlichtüberwachung"

Pinneberg/Elmshorn (ots)

Am gestrigen Mittwoch (27.05.2026) führten Beamtinnen und Beamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn verschiedene Kontrollen im Stadtgebiet von Pinneberg durch. Ziel war es, in den stationären und mobilen Kontrollen die Ablenkung durch Nutzung von Handys, Rotlichtverstöße und Verstöße gegen die Anschnallpflicht zu erkennen und zu ahnden. Insgesamt leitete die Polizei 41 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

In der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 11:15 postierten sich insgesamt fünf Polizistinnen und Polizisten im Bereich der Hochstraße an der Einmündung zur Elmshorner Straße in Pinneberg. An diesem Kontrollort wurden insbesondere die Regeln der Einhaltung des Grünpfeils bei gleichzeitigem Rotlicht überprüft. In Summe passierten rund 180 Fahrzeuge die Kontrollstelle.

Insgesamt 13 Fahrzeugführende hielten sich nicht an die Bestimmungen in Bezug auf den Grünpfeil. Drei Autofahrer waren nicht angeschnallt und zwei nutzen während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Ein Fahrer eines E-Scooters fuhr bei Rotlicht. Die Polizei leitete in allen Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, die jeweils mit einem Verwarn- oder Bußgeld zwischen 30,00 Euro und 100,00 Euro belegt sind.

Nach einer kurzen Pause ging es um 12:45 Uhr in der Rellinger Straße an der Einmündung Gehrstücken weiter. Bis 14:45 Uhr sichteten die Einsatzkräfte in der Zeit rund 320 Fahrzeuge. Elf Autofahrer, ein Motorrollerfahrer und ein Fahrer eines E-Scooters nutzten hier verbotener Weise ihr Mobiltelefon. Der Verstoß kostet die Betroffenen 100,00 Euro plus Gebühren und es gibt einen Punkt im zentralen Verkehrsregister.

Sechs Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt unterwegs. In einem weiteren Fall stellten die Beamtinnen und Beamten ein Kind auf einem Beifahrersitz fest, welches keinen ebenfalls Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei dem LKW eines Fahrzeugführers war die Fälligkeit der Hauptuntersuchung überschritten.

Nicht nur aufgrund der Vielzahl der festgestellten Verstöße wird die Polizei derartige Kontrollen wiederholen.

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