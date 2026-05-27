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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Zeugen nach Diebstahl aus Wohnung gesucht

Wedel (ots)

Am vergangenen Samstagvormittag (23.05.2026) brach ein bislang unbekannter Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Wedel auf und entwendete Wertgegenstände sowie Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich vermutlich ein Einzeltäter zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr am Pfingstsamstag Zutritt in das Mehrfamilienhaus in der Boockholtzstraße in Wedel. In einer oberen Etage dürfte er die Wohnungstür eines 43-Jährigen Mieters aufgebrochen haben. Offenbar gezielt entwendete die bislang unbekannte Person elektronische Geräte und Bargeld. Von ihr fehlt bislang jede Spur.

Daher bittet das spezialisierte Sachgebiet 4 der Kriminalpolizeistelle Pinneberg um Zeugenhinweise. Wer im besagten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst Hinweise auf den etwaigen Täter oder die Täterin geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-2020 oder per Email über sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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