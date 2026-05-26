Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Diebe brechen in Einfamilienhaus ein, die Polizei sucht Zeugen

Sievershütten (ots)

In der Nacht von Pfingstsonntag zu Pfingstmontag (24./25.05.2026) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Sievershütten. Unbekannte Täter verschafften sich Gewaltsam Zutritt in das Gebäude und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Die Tat ereignete sich in der Kirchstraße zwischen 21:30 Uhr am 24.05. und 08:30 Uhr am 25.05.2026. Bislang ist bekannt, dass sich ein oder mehrere Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durchsuchten er oder sie sämtliche Räumlichkeiten und nahmen Schmuck sowie Bargeld an sich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizeiinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat während des besagten Tatzeitraums verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer etwas gesehen hat, oder sonst Angaben zu möglichen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Rufnummer 04101 - 2020 in Verbindung zu setzen.

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