Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Zentrale Ansprechstelle LSBTIQ* der Landespolizei Schleswig-Holstein informiert auf der "NorderPride"

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Norderstedt (ots)

Am Samstag, 23.05.2026, fand bei bestem Sommerwetter zum fünften Mal der "Christopher Street Day" in Norderstedt im Kreis Bad Segeberg statt. Auf dem Vorplatz des Rathauses versammelten sich etwa 400 Personen, um bei ausgelassener Stimmung zunächst der Auftaktkundgebung zu lauschen und von dort aus einen Aufzug durch Teile der Stadt zu beginnen. Es folgte eine Abschlusskundgebung mit Rede- und Musikbeiträgen. Die Veranstaltung verlief friedlich, vereinzelt kam es zu Straßensperrungen. Besonders an diesem Tag: Neben dem "Christopher Street Day" feierte auch unsere Verfassung, das Grundgesetz, seinen Geburtstag. Dies blieb in der Kundgebung natürlich nicht unerwähnt und erhielt durchweg positive Resonanz durch die Teilnehmenden. Dies zeigte sich in der ausgelassenen Stimmung wieder. An den diversen Infoständen einzelner Vereine, Verbände und mancher Parteien kamen die Teilnehmenden miteinander in Austausch. So auch an dem Stand der zentralen Ansprechstelle LSBTIQ* der Landespolizei Schleswig-Holstein. Es fanden eine Vielzahl interessanter Gespräche zwischen den Ansprechpersonen der Polizei und den Besuchenden statt. Dabei wurden sowohl spezifische Fragen zur Ansprechstelle LSBTIQ*, als auch zu allgemeinen polizeilichen Themen gestellt und beantwortet. Ein besonderes Highlight für viele Besucher des Standes war der Streifenwagen mit Regenbogenfolierung, welcher nicht nur Einstieg in einige der Gespräche war, sondern auch als beliebtes Fotomotiv diente. Die vielseitig interessierten Menschen sprachen der Polizei mehrfach Dank, Lob und Anerkennung für Ihre Arbeit aus. Die zentrale Ansprechstelle LSBTIQ* freut sich über dieses positive Feedback und auf die kommenden CSD-Veranstaltungen, bei welchen sie erneut vertreten sein wird.

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