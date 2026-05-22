Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Unbekannter Täter klaut älterer Dame die Kette - Zeugen gesucht

Norderstedt (ots)

Am Dienstag, 19.05.2026, entwendete ein bislang unbekannter Täter einer Rentnerin die Halskette. Hierbei ging der Mann offenbar äußerst geschickt vor und nutzte die Situation der Dame aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 12:45 Uhr begab sich demnach die Rentnerin zu ihrer Wohneinrichtung in der Kirchenstraße in Norderstedt. Noch vor der Haustür fiel ihr ein Mann mit mehreren Blumensträußen in der Hand auf. Die Dame suchte nach ihrem Haustürschlüssel und schloss die Tür in der Annahme auf, dass der Herr auch ins Haus wolle. Dieser jedoch entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Später stellte die betagte Frau das Fehlen ihrer hochwertigen goldenen Halskette auf. Diese könne man ihren Angaben zufolge aufgrund der Länge einfach über den Kopf ziehen.

Der Mann sei um die 1,80 m bis 1,85 m groß und schlank gewesen. Er hatte schwarze Haut und sprach nur gebrochen deutsch.

Wer zur besagten Zeit das Tatgeschehen beobachtet hat oder Angaben zum Täter sowie dessen Verbleib oder den der Kette machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistelle in Norderstedt in Verbindung zu setzen. Die Ermittler sind telefonisch unter der Rufnummer 040 - 528060 zu erreichen.

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