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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Polizei sucht Zeugen nach Unfallgeschehen

Kaltenkirchen/Henstedt-Ulzburg (ots)

Bereits am Freitag, 22.05.2026, verunfallte an der Einmündung Hamburger Straße/Kisdorf-Feld ein Rollerfahrer, als er in den Kreuzungsbereich einfuhr. Zuvor fuhr aus der Straße Kisdorf-Feld eine Autofahrerin mit ihrem PKW ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung, ob einer der Beteiligten bei Rotlicht gefahren sein könnte aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Kurz nach 21:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Ellerau mit seinem Kleinkraftroller die Hamburger Straße von Kaltenkirchen kommend in Richtung der Straße Kisdorf-Feld. Seinen Angaben zufolge sei er bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren, um nach links in Richtung Henstedt-Ulzburg weiterzufahren. Zeitgleich befuhr eine 18-jährige Frau aus dem Kreis Segeberg mit ihrem VW Polo die Straße Kisdorf-Feld in Richtung Autobahn A7.

Nach bisherigen Ermittlungen sei ihre Ampel mit Erreichen der Haltelinie von Grün- auf Orangelicht umgesprungen, weshalb die junge Frau ebenfalls in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Als sie den Rollerfahrer bemerkte, konnte sie diesem ausweichen. Einen Zusammenstoß gab es nicht. Der Rollerfahrer kam nach einer Vollbremsung zu Fall und verletzte sich leicht, musste aber nicht in ein Krankenhaus.

Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Des Weiteren ist Gegenstand der Ermittlungen, herauszufinden, ob einer der Unfallbeteiligten bei Rotlicht gefahren sein könnte. Hierzu sucht die Polizei nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben könnten. Insbesondere sollen sich hinter dem Rollerfahrer zwei Fahrzeuge befunden haben. Der Fahrer des vorderen Fahrzeugs hatte sich noch nach dem Befinden des 26-Jährigen erkunden, war dann aber weitergefahren.

Er und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und vor allem der Ampelanzeige machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 04193-99130 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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